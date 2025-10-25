Охотник выбрался живым из тайги спустя 2 дня ада, но хочет туда вернуться – за сбежавшими гончими

Охотник с двумя собаками пропал в окрестностях Первоуральска, к поискам были привлечены более 50 сотрудников полиции и добровольцев. В итоге 64-летний мужчина был найден живым и здоровым. Полиция и волонтёры, участвовавшие в поисках, получили приказ об отбое, сообщили в ГУВД Свердловской области.

Пропавший в лесу охотник Алексей Григорьев. Фото © Telegram / Свердловская полиция

«Алексей Григорьев обнаружен живым. Сейчас его везут для медицинского осмотра в ближайшую больницу посёлка Кузино. Когда его нашли, он попросил попить. Чувствует себя удовлетворительно. Говорит, что заблудился», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Заявление о пропаже мужчины поступило в полицию от его жены в пятницу вечером. По её словам, муж отправился на охоту в четверг и до сих пор не вернулся вместе с собаками. Связаться с ним по мобильному телефону не представлялось возможным из-за отсутствия сигнала. В поисковой операции задействовали спецтехнику, включая квадроциклы, беспилотные летательные аппараты и громкоговорители.

Особую тревогу во время поисков вызвал факт, что пропавший охотник – человек опытный, хорошо знакомый с местностью. Полиция предполагала, что в спешке мужчина забыл дома необходимые лекарства, которые принимает регулярно и у него могли возникнуть проблемы со здоровьем.

Отмечается, что собак охотника, к сожалению, рядом с ним не было. Хозяин намерен продолжить поиски своих гончих Айки и Шельмы самостоятельно. Полиция также выразила благодарность всем, кто откликнулся и оказал содействие в поисках человека, пропавшего в тайге.

