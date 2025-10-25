Разорившийся автор «Крёстного отца» и «Апокалипсиса сегодня» распродаёт вещи на аукционе

Американский кинорежиссёр Фрэнсис Форд Коппола из-за финансовых сложностей собирается продать вещи из частной коллекции на аукционе, ключевым объектом станут его авторские часы. Об этом сообщила The New York Times.

Оригинальные наручные часы были спроектированы именитым режиссёром совместно с мануфактурой F.P. Journe в 2014 году. По словам 86-летнего автора «Крёстного отца» и «Апокалипсиса сегодня», решение о продаже связано с финансовой нагрузкой и необходимостью поддерживать текущую деятельность.

Ситуация усугубилась после релиза «Мегалополиса» в сентябре 2024 года: проект финансировался преимущественно из личных средств постановщика, однако оказался крайне убыточным — при затратах свыше 100 миллионов долларов мировые сборы составили всего 14,4 миллиона.

«Мне нужны деньги, чтобы удержаться на плаву. <...> Многие мои фильмы со временем окупаются», — сказал Коппола, напомнив, что «Апокалипсис сегодня» тоже сперва был убыточным, но за несколько десятков лет собрал около 150 миллионов долларов.

Фрэнсис Форд Коппола — один из ключевых режиссёров «Новой голливудской волны», пятикратный лауреат «Оскара», обладатель «Золота Канн» за «Апокалипсис сегодня» и «Разговор», автор трилогии «Крёстный отец», а также продюсер и сценарист множества картин; его влияние на мировое кино считается фундаментальным.