Регион
25 октября, 14:41

В РПЦ осудили странные способы мамочек уберечь некрещёных детей от сглаза

Обложка © Life.ru

Отказ от публикации фотографий некрещёных детей в Интернете для защиты от сглаза принижает значение церковных Таинств, заявил заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Крещение — это не оберег от сглаза, а рождение в новую жизнь, в вечность. Нельзя редуцировать Таинство до оберега от сглаза», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

По его словам, для крещёного ребёнка возможна полноценная церковная молитва, усиливаемая родительскими молитвами. Кипшидзе также выразил сомнение в целесообразности активного распространения личной информации в социальных сетях, отметив, что подобные практики не соответствуют духовной сути церковных Таинств.

«Даже закон защищает семейную тайну, частную жизнь, а люди почему-то предпочитают делать из нее непрекращающийся «Дом-2», — заключил представитель РПЦ.

Ранее имам перечислил правила поведения и запреты в мечети. По его словам, любой путешественник должен осознавать, что входит в культовое здание, и выполнять определённые правила: совершать гусуль и одеваться согласно нормам шариата. Кроме того, священник объяснил, в какой одежде нельзя ходить в храм.

