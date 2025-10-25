В РПЦ осудили странные способы мамочек уберечь некрещёных детей от сглаза

Отказ от публикации фотографий некрещёных детей в Интернете для защиты от сглаза принижает значение церковных Таинств, заявил заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Крещение — это не оберег от сглаза, а рождение в новую жизнь, в вечность. Нельзя редуцировать Таинство до оберега от сглаза», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

По его словам, для крещёного ребёнка возможна полноценная церковная молитва, усиливаемая родительскими молитвами. Кипшидзе также выразил сомнение в целесообразности активного распространения личной информации в социальных сетях, отметив, что подобные практики не соответствуют духовной сути церковных Таинств.

«Даже закон защищает семейную тайну, частную жизнь, а люди почему-то предпочитают делать из нее непрекращающийся «Дом-2», — заключил представитель РПЦ.