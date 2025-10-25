Экономист спрогнозировал уровень ключевой ставки ЦБ РФ к концу 2025 года

Банк России может продолжить снижение ключевой ставки в декабре при сохранении контроля над инфляцией и при оптимальных темпах роста экономики, отметила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко, комментируя очередное снижение ставки ЦБ РФ до 16,5% годовых.

По её словам, текущее решение Центробанка стимулирует инвестиции в строительный сектор и промышленные проекты, способствуя диверсификации экономики и снижению зависимости от нефтегазового сектора. На декабрьском заседании совета директоров ЦБ может быть принято решение о дальнейшем снижении ставки до 16%, если сезонный рост спроса и выплата годовых бонусов не окажут значительного инфляционного давления, полагает эксперт.