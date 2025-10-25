Сектор Газа
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 октября, 14:46

Экономист спрогнозировал уровень ключевой ставки ЦБ РФ к концу 2025 года

Банк России может продолжить снижение ключевой ставки в декабре при сохранении контроля над инфляцией и при оптимальных темпах роста экономики, отметила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко, комментируя очередное снижение ставки ЦБ РФ до 16,5% годовых.

По её словам, текущее решение Центробанка стимулирует инвестиции в строительный сектор и промышленные проекты, способствуя диверсификации экономики и снижению зависимости от нефтегазового сектора. На декабрьском заседании совета директоров ЦБ может быть принято решение о дальнейшем снижении ставки до 16%, если сезонный рост спроса и выплата годовых бонусов не окажут значительного инфляционного давления, полагает эксперт.

«Центробанк порадовал не только промышленников, строителей, но и малый и средний бизнес. Давая понять, что кредиты в ближайшее будущее будут все более доступными», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Россиян предупредили о негативном влиянии новой ключевой ставки ЦБ на курс рубля

Напомним, 24 октября Центробанк принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5%. О том, чем необычно решение ЦБ и что теперь будет с кредитами, вкладами и валютой, — читайте в материале Life.ru. Кроме того, финансовый аналитик объяснил, как снижение ключевой ставки ЦБ поможет бюджету РФ.

Борис Эльфанд
