Экономист спрогнозировал уровень ключевой ставки ЦБ РФ к концу 2025 года
Банк России может продолжить снижение ключевой ставки в декабре при сохранении контроля над инфляцией и при оптимальных темпах роста экономики, отметила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко, комментируя очередное снижение ставки ЦБ РФ до 16,5% годовых.
По её словам, текущее решение Центробанка стимулирует инвестиции в строительный сектор и промышленные проекты, способствуя диверсификации экономики и снижению зависимости от нефтегазового сектора. На декабрьском заседании совета директоров ЦБ может быть принято решение о дальнейшем снижении ставки до 16%, если сезонный рост спроса и выплата годовых бонусов не окажут значительного инфляционного давления, полагает эксперт.
«Центробанк порадовал не только промышленников, строителей, но и малый и средний бизнес. Давая понять, что кредиты в ближайшее будущее будут все более доступными», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Напомним, 24 октября Центробанк принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5%.