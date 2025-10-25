«Чёрные ящики» упавшего в Гонконге самолёта из Дубая подняли со дна моря

В Гонконге завершена операция по подъёму «чёрного ящика» и хвостовой части грузового самолёта, который прилетел из Дубая и разбился при посадке. Об этом сообщили в международном аэропорту специального административного района Китая.

Согласно заявлению воздушной гавани, 24 октября группа специалистов подняла со дна хвостовую часть и бортовой самописец. Спасатели также извлекли из воды один из двигателей и шасси грузового судна.

«После успешного извлечения «чёрных ящиков» потребуется время для последующей обработки данных, а также тщательного анализа и сбора других доказательств», — сообщили в Управлении по расследованию авиационных происшествий.

В настоящее время извлечённое оборудование находится в лаборатории для дальнейшего анализа. Ожидается, что отчёт о результатах расследования будет опубликован в течение месяца.

Напомним, несколько дней назад в международном аэропорту Гонконга произошёл инцидент с грузовым самолётом Emirates. После приземления Boeing 747-481 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и оказался в воде. Во время происшествия самолёт столкнулся с наземным транспортным средством, в котором находились сотрудники аэропорта. В результате ЧП погибли два человека.