Дагестанскому тренеру-кикбоксеру из ВСУ прилетел новый удар возмездия из России

В России возбудили уголовное дело против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова, который в феврале 2022 года добровольно вступил в украинский «Батальон имени Имама Шамиля»* и в настоящее время продолжает воевать на стороне Киева против российских войск. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе дагестанского управления ФСБ.

«Следственным отделом УФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации)», — казано в заявлении.

Дело о госизмене также было возбуждено против Ахмедова ещё осенью 2023 года. По данным следствия, бывший тренер исповедует идеологию сепаратизма в отношении России, выступает против присоединения Крыма и территории Донбасса. Кроме того, Ахмедов резко критиковал спецоперацию и сразу поддержал киевский режим. Он уехал на Украину ещё в 2017 году, где был назначен президентом федерации профессионального кикбоксинга «К-1».

Ахмедов не стал отказываться от российского гражданства даже после начала СВО, а его семья до сих пор живёт в Дагестане. Сейчас подозреваемый продолжает участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее в Воркуте на 15 лет строгого режима осудили местного жителя, который склонял собственного сына-военнослужащего перейти на сторону ВСУ. Управление ФСБ по Коми заявило, что задержанный распространял в Telegram материалы, оправдывающие действия ВСУ, в том числе запрещённых в РФ террористических организаций.

* Признан Верховным судом террористической организацией и запрещён на территории РФ.