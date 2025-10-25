Анонимным спонсором Пентагона оказался миллиардер-затворник

Анонимным спонсором, отправившим Пентагону $130 млн на выплаты военным во время шатдауна, оказался «миллиардер‑затворник» Тимоти Меллон. Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times.

Ранее президент Штатов Дональд Трамп говорил, что администрация получила чек на $130 млн для нужд армии, но имя жертвователя не называл, подчёркивая, что тот не стремится к огласке и просил сохранить инкогнито. Американский лидер добавил, что считает благотворителя патриотом и своим другом.

По данным двух собеседников издания, деньги перечислил банкир и железнодорожный магнат Меллон — давний сторонник Трампа, который в прошлом году направил $50 млн суперкомитету политических действий, поддерживавшему кампанию республиканца. Газета пишет, что Меллон ведёт уединённую жизнь и большую часть времени проводит в Вайоминге.