«Своих не бросаем!» Переговорщик Кремля отвез на встречу в США конфеты с Путиным

Шоколадные конфеты с изображением президента России Владимира Путина и его цитатами раздавали в Нью-Йорке участникам встречи. Об этом рассказал глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Спецпредставитель показал фото коробок конфет с Путиным. На одной из них портрет президента и цитата Путина: «Вести диалог с Россией с точки зрения силы — бессмысленно» и «Своих не бросаем!».

Коробки конфет с изображением Путина. Фото © Telegram / Кирилл Дмитриев

На другой коробке стилизованное изображение президента и надпись «Своих не бросаем».

«Нью-Йорк, 24.10.2025», — подписал фото Дмитриев.