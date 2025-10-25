Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
25 октября, 18:28

«Своих не бросаем!» Переговорщик Кремля отвез на встречу в США конфеты с Путиным

Обложка © Telegram / Кирилл Дмитриев

Шоколадные конфеты с изображением президента России Владимира Путина и его цитатами раздавали в Нью-Йорке участникам встречи. Об этом рассказал глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Спецпредставитель показал фото коробок конфет с Путиным. На одной из них портрет президента и цитата Путина: «Вести диалог с Россией с точки зрения силы — бессмысленно» и «Своих не бросаем!».

Коробки конфет с изображением Путина. Фото © Telegram / Кирилл Дмитриев

На другой коробке стилизованное изображение президента и надпись «Своих не бросаем».

«Нью-Йорк, 24.10.2025», — подписал фото Дмитриев.

Дмитриев заявил, что не будет просить США ослабить санкции против России

Кирилл Дмитриев отправился в США для обсуждения возобновления российско-американского диалога о конфликте на Украине. В интервью американской журналистке он заявил, что Киев начинает более реалистично оценивать свою позицию в противостоянии с Россией. Дмитриев также отметил, что Москва, Киев и Вашингтон близки к установлению мира.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Кирилл Дмитриев
  • Мировая политика
  • Политика
