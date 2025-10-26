Сектор Газа
26 октября, 01:54

Японский историк назвал два условия для прекращения помощи Токио Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Япония прекратит поддержку Киева при двух условиях – победе России и собственной независимости от США. Об этом заявил историк Такэюки Танака.

«Две вещи: первое – победа России. И второе – независимость Японии от США», – сказал он РИА «Новости».

Танака считает, что для освобождения от влияния Вашингтона Токио должен восстановить и укрепить связи с Россией через народную дипломатию, а то, что Россия победит в конфликте на Украине, не вызывает у учёного сомнений.

Историк, специализирующийся на Восточной Азии и конфликте на Украине, отметил, что сейчас Япония стоит перед выбором – продолжать следовать за США или строить собственный курс, ориентируясь на Москву и выстраивая «народные мосты».

Ранее Life.ru писал, что приход к власти в Японии лидера правых взглядов открывает путь к пересмотру отношений с Россией. Философ Александр Дугин связал этот разворот с общемировым сдвигом от либерализма к консерватизму. Эксперт отметил, что подобная парадигма могла бы изменить баланс сил в российско-японских отношениях, несмотря на территориальные споры.

