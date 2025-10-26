Российский десантный корабль «Александр Шабалин» заставил немцев нервничать

Большой десантный корабль ВМФ РФ «Александр Шабалин», вставший на якорь в Любекской бухте Балтийского моря, демонстрирует готовность России защищать свои торговые суда от возможных провокаций. БДК, явно, действует на нервы немцам и датчанам, которые регулярно подсылают к нему свои суда, обратил внимание военный эксперт Евгений Михайлов.

«На нервы он действует капитально, даёт понять, что русских обижать нельзя, что за наши интересы мы заступимся», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Тем не менее БДК находится в правовом поле, не нарушая международных норм, в отличие от практики некоторых западных стран, игнорирующих суверенитет нейтральных вод. Западные СМИ расценили размещение корабля как предупреждающий сигнал США и ЕС о недопустимости препятствования работе российского «теневого флота», перевозящего нефть. Политолог уверен, что на этот шаг мы пошли из-за «угроз перекрыть доступ российским торговым судам в Балтийском море».

«Но чёткий намёк на то, что в случае провокации будет жёсткий ответ, уже наверняка получен и воспринят правильно», — заключил эксперт.

Напомним, в дни, когда воздушное пространство Дании нарушали беспилотники, к её морской границе приблизился БДК ВМФ РФ «Александр Шабалин». Судно находилось недалеко от острова Лангеланн, а его идентификационное оборудование было отключено, что делало невозможным публичный мониторинг маршрута.