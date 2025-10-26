Путин отдал приказ о ликвидации 10 тысяч солдат ВСУ в «котлах» у Покровска и Димитрова

Президент России Владимир Путин заявил, что российским войскам предстоит масштабная работа по ликвидации окружённых подразделений ВСУ, которые не захотят сдаться в плен. Об этом он сказал на совещании с командующими объединённой группировки войск, задействованных в СВО.

Перед группировкой «Центр» стоит ключевая задача — завершить операцию по уничтожению украинских сил, оказавшихся в окружении в районе Красноармейска и Димитрова. О деталях доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Успешному проведению операции по окружению противника способствовало нанесение комплексного огневого поражения формированиям Украины на всю глубину их оперативного построения, а также изоляция района боевых действий. В настоящее время перед группировкой “Центр” стоит не менее важная задача — уничтожение окружённой группировки ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова», — отметил Герасимов.

Президент подчеркнул, что наступающий этап операции будет непростым и потребует от российских военнослужащих максимального сосредоточения.

«Впереди предстоит большая и сложная работа по ликвидации окружённых сил противника», — заявил Путин.

Как уже писал Life.ru, во время посещения пункта управления Путину доложили о взятии 10,5 тысяч бойцов ВСУ в два «котла». На Купянском направлении в окружении находится до 5 тысяч военнослужащих ВСУ, а на Красноармейском — 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ. Глава государства поручил минимизировать напрасные жертвы и принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских солдат. Он заметил, что для военнослужащих Украины это не так просто, потому что тем, кто пытается сдаться в плен, «в спину стреляют, и сверху дронами обрабатывают, уничтожают».