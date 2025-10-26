Публицист Дмитрий Лекух заявил, что музыканты, покинувшие Россию, не представляют собой значимое явление в культуре, по сравнению с традициями советского авангарда. Сбежавших артистов он считает «вякающей из-за границы попсой». По словам эксперта, настоящий авангард связан с творчеством таких поэтов, как Ерёменко, Жданов и Парщиков.

«Ребят, вы попса, а настоящий рок-н-ролл был, когда Шулимыч играл блюз, а Ерёменко писал стихи», — подчеркнул публицист в эфире радио Sputnik.

Самой яркой представительницей сбежавших из России музыкантов можно считать певицу Аллу Пугачёву. Ранее Life.ru сообщал, что она уже больше года не получает пенсию. Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Алле Пугачёвой прочитать книгу итальянского журналиста Элизео Бертолази о конфликте на Украине. По её словам, после прочтения у уехавших россиян «откроются глаза».