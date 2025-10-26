Стало известно, какой будет погода в Москве в последнюю неделю октября

До конца октября в Москве сохранится аномально тёплая погода с температурой на 2–4 градуса выше климатической нормы, снегопады в этот период исключены. Такой прогноз сделал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, уточнив, что ночные температуры в столице будут держаться в диапазоне 4-7 градусов, а в Подмосковье возможны кратковременные похолодания до нуля в ночь на среду.

Дневные показатели термометров составят 7-10 градусов в начале недели с некоторым похолоданием в среду до 3-8 градусов. Практически ежедневно ожидаются кратковременные дожди, наиболее продолжительные — в понедельник-вторник и четверг. Атмосферное давление постепенно повысится с 735 мм рт. ст. во вторник до 752 мм рт. ст. к пятнице, при этом ветер сменит направление с юго-восточного на западное и ослабеет к концу недели, отметил собеседник «Вечерней Москвы».

Ранее синоптик рассказала, когда в Москве выпадет первый снег. Так, с высокой вероятностью он выпадет в столице в последние дни октября, наиболее вероятными датами являются 30 и 31 число. Кстати, Россию и Европу ждёт аномально холодная зима.