Ледяной подъём блокировал сотни фур на трассе в Забайкалье

На заледеневшем подъёме федеральной трассы «Байкал» в Петровск-Забайкальском районе застряли грузовики. Сотни фур более двух суток стоят в огромной пробке на трассе, среди них — большегрузы с автомобилями, которые везут с Дальнего Востока в европейскую часть страны.

Заторы образовались между Новопавловкой и Хохотуем — на извилистом отрезке, известном как тёщин язык. На кадрах с места видно, как водители подсыпают песок перед колесами тягачей, пытаясь вытащить машины на обледеневшем уклоне.