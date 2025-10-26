Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 09:49

Ледяной подъём блокировал сотни фур на трассе в Забайкалье

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Обложка © Life.ru / ChatGPT

На заледеневшем подъёме федеральной трассы «Байкал» в Петровск-Забайкальском районе застряли грузовики. Сотни фур более двух суток стоят в огромной пробке на трассе, среди них — большегрузы с автомобилями, которые везут с Дальнего Востока в европейскую часть страны.

Заторы образовались между Новопавловкой и Хохотуем — на извилистом отрезке, известном как тёщин язык. На кадрах с места видно, как водители подсыпают песок перед колесами тягачей, пытаясь вытащить машины на обледеневшем уклоне.

Момент жёсткого ДТП с тремя жертвами в центре Хабаровска попал на видео
Момент жёсткого ДТП с тремя жертвами в центре Хабаровска попал на видео
Ранее Life.ru сообщал о крупном ДТП на 20-м км трассы «Подъезд к городу Благовещенск» в Белогорском округе (Амурская область) стал выезд автобуса на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком-рефрижератором. Авария произошла сегодня утром 26. В автобусе было 26 пассажиров, включая ребёнка; пострадали 10 человек. Водитель автобуса умер по дороге в больницу. Следственный комитет проводит проверку.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Забайкальский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar