Ледяной подъём блокировал сотни фур на трассе в Забайкалье
Обложка © Life.ru / ChatGPT
На заледеневшем подъёме федеральной трассы «Байкал» в Петровск-Забайкальском районе застряли грузовики. Сотни фур более двух суток стоят в огромной пробке на трассе, среди них — большегрузы с автомобилями, которые везут с Дальнего Востока в европейскую часть страны.
Заторы образовались между Новопавловкой и Хохотуем — на извилистом отрезке, известном как тёщин язык. На кадрах с места видно, как водители подсыпают песок перед колесами тягачей, пытаясь вытащить машины на обледеневшем уклоне.
Ранее Life.ru сообщал о крупном ДТП на 20-м км трассы «Подъезд к городу Благовещенск» в Белогорском округе (Амурская область) стал выезд автобуса на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком-рефрижератором. Авария произошла сегодня утром 26. В автобусе было 26 пассажиров, включая ребёнка; пострадали 10 человек. Водитель автобуса умер по дороге в больницу. Следственный комитет проводит проверку.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.