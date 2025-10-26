Белгородцев предупредили о риске прорыва воды из-за удара ВСУ по плотине

Разрушение плотины Белгородского водохранилища после удара ВСУ создаёт серьёзную угрозу для населённых пунктов ниже по течению реки, заявил гидролог, специалист по наводнениям Михаил Болгов. По его словам, при дальнейшем повреждении сооружения может сформироваться волна прорыва, способная привести к масштабному затоплению территорий.

Эксперт отметил, что, несмотря на относительно небольшие размеры водохранилища, оперативно снизить уровень воды для минимизации рисков не представляется возможным. А оценка степени опасности ситуации затруднена из-за недостатка информации о реальном состоянии гидротехнического сооружения.

«Открытые фотографии указывают на повреждения водосбросного фронта. Быстро и плавно сработать водохранилище для снижения рисков вряд ли удастся, но водность реки сейчас небольшая. Однако в случае переполнения и дальнейшего разрушения плотины может образоваться волна прорыва, которая приведет к затоплению больших участков и населённых пунктов», — предупредил собеседник «Газеты.ru».