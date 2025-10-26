США погрязли в глубоком цивилизационном кризисе, характерном для конца Российской Империи

США переживают глубокий цивилизационный кризис, затрагивающий не только экономику и политику, но и идеологическую сферу, заявил политолог Данила Гуреев. Он провёл историческую параллель, указав, что через подобный кризис Россия проходила в конце XIX века, когда левые силы — эсеры и большевики — активно использовали террор для дестабилизации политической системы внутри страны.

В современной Америке аналогичная ситуация развивается под эгидой леволиберальных сил, которых нынешняя политическая система лишила реальной власти. Демократическая партия ранее полностью соответствовала их принципам, поэтому не было необходимости в терроре против таких фигур, как Джо Байден, Камала Харрис, Барак Обама или Билл Клинтон, которые структурно находились в рамках общей глобальной идеологии.

Однако Дональд Трамп и его окружение воспринимаются как контрэлита. Американские левые, понимая, что эти политики могут надолго закрепиться у власти и отвести страну от леволиберального дискурса, видят в классических демократических механизмах смены власти угрозу. Поэтому они прибегают к политическому террору, что и объясняет неоднократные покушения на действующего президента.

«Мы от этого террора как такового, как средства достижения избавились ещё в позапрошлом веке. Но нет — левый террор снова поднимает голову», — подчеркнул собеседник «Царьграда».