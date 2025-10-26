Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 13:35

США погрязли в глубоком цивилизационном кризисе, характерном для конца Российской Империи

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

США переживают глубокий цивилизационный кризис, затрагивающий не только экономику и политику, но и идеологическую сферу, заявил политолог Данила Гуреев. Он провёл историческую параллель, указав, что через подобный кризис Россия проходила в конце XIX века, когда левые силы — эсеры и большевики — активно использовали террор для дестабилизации политической системы внутри страны.

В современной Америке аналогичная ситуация развивается под эгидой леволиберальных сил, которых нынешняя политическая система лишила реальной власти. Демократическая партия ранее полностью соответствовала их принципам, поэтому не было необходимости в терроре против таких фигур, как Джо Байден, Камала Харрис, Барак Обама или Билл Клинтон, которые структурно находились в рамках общей глобальной идеологии.

На протесты против политики Трампа вышли около 7 миллионов американцев
На протесты против политики Трампа вышли около 7 миллионов американцев

Однако Дональд Трамп и его окружение воспринимаются как контрэлита. Американские левые, понимая, что эти политики могут надолго закрепиться у власти и отвести страну от леволиберального дискурса, видят в классических демократических механизмах смены власти угрозу. Поэтому они прибегают к политическому террору, что и объясняет неоднократные покушения на действующего президента.

«Мы от этого террора как такового, как средства достижения избавились ещё в позапрошлом веке. Но нет — левый террор снова поднимает голову», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

Политолог объяснил, почему американцы ополчились на Трампа
Политолог объяснил, почему американцы ополчились на Трампа

К слову, почти половина американцев — 46% — ощущают себя чужими в собственной стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Института изучения общественных религий (PRRI), в котором приняли участие 5543 совершеннолетних гражданина США. Опрос выявил глубокий социальный раскол, где чувство отчуждения значительно варьируется в зависимости от политических предпочтений и этнической принадлежности.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Джо Байден
  • Камала Харрис
  • Барак Обама
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar