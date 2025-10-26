Очевидцы сняли на видео обрушение радиозавода в Киеве после российского удара

Часть радиозавода в Киеве обрушилась после удара Вооружённых сил РФ. Одно из промышленных зданий на улице Бориспольской продолжало гореть после прилётов целый день. Видео с места происшествия публикуют украинские Telegram-каналы.

Здание радиозавода в Киеве обрушилось после российского удара. Видео © Telegram / Ей, Киев!

На кадрах видно, как стены разрушенного здания осыпаются на землю за считанные секунды, а после обрушения поднимается густой дым вместе с пылью. В это время на месте работают пожарные.