26 октября, 13:19

Очевидцы сняли на видео обрушение радиозавода в Киеве после российского удара

Здание радиозавода в Киеве обрушилось после российского удара. Обложка © Telegram / Ей, Киев!

Часть радиозавода в Киеве обрушилась после удара Вооружённых сил РФ. Одно из промышленных зданий на улице Бориспольской продолжало гореть после прилётов целый день. Видео с места происшествия публикуют украинские Telegram-каналы.

Здание радиозавода в Киеве обрушилось после российского удара. Видео © Telegram / Ей, Киев!

На кадрах видно, как стены разрушенного здания осыпаются на землю за считанные секунды, а после обрушения поднимается густой дым вместе с пылью. В это время на месте работают пожарные.

Кличко после разрушительного пожара заявил о крайне сложной ситуации в Киеве
Ранее сообщалось, что одна из киевских ТЭЦ была полностью разрушена в результате ночного ракетного удара. В городе была объявлена воздушная тревога, за которой последовали взрывы и сообщения о пожарах.

