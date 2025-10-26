Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 14:49

Во Франции призвали «ликвидировать сумасшедших», желающих воевать с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Лидер французской патриотической партии Флориан Филиппо призвал прекратить нагнетание напряжённости вокруг «российской угрозы». Политик выразил мнение, что Франция должна дистанцироваться от эскалации ситуации, связанной с Украиной, поскольку подобные разговоры достигли уровня безумия.

«Франции нужно выбраться из этой ловушки и ликвидировать этих сумасшедших как можно скорее, прекратив вовлекаться в конфликт на Украине», — написал Филиппо в соцсети X.

Политик подчеркнул, что создание иллюзии неизбежности столкновения ведёт к ненужной конфронтации и препятствует конструктивным переговорам. Вместо агрессивной риторики он рекомендует сосредоточиться на дипломатическом урегулировании конфликтов и восстановлении доверия между странами.

«Это насмешка»: Киеву открыли глаза на удар Парижа из-за планов дать падающие самолёты
«Это насмешка»: Киеву открыли глаза на удар Парижа из-за планов дать падающие самолёты

Ранее Life.ru сообщал, что французский президент Эмманюэль Макрон во время встречи «коалиции желающих» в Великобритании заявил, что Франция намерена ближайшие дни отправить Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage. Из-за этого решения во Франции пришли в ярость.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar