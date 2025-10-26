Лидер французской патриотической партии Флориан Филиппо призвал прекратить нагнетание напряжённости вокруг «российской угрозы». Политик выразил мнение, что Франция должна дистанцироваться от эскалации ситуации, связанной с Украиной, поскольку подобные разговоры достигли уровня безумия.

«Франции нужно выбраться из этой ловушки и ликвидировать этих сумасшедших как можно скорее, прекратив вовлекаться в конфликт на Украине», — написал Филиппо в соцсети X.

Политик подчеркнул, что создание иллюзии неизбежности столкновения ведёт к ненужной конфронтации и препятствует конструктивным переговорам. Вместо агрессивной риторики он рекомендует сосредоточиться на дипломатическом урегулировании конфликтов и восстановлении доверия между странами.