Во Франции призвали «ликвидировать сумасшедших», желающих воевать с Россией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto
Лидер французской патриотической партии Флориан Филиппо призвал прекратить нагнетание напряжённости вокруг «российской угрозы». Политик выразил мнение, что Франция должна дистанцироваться от эскалации ситуации, связанной с Украиной, поскольку подобные разговоры достигли уровня безумия.
«Франции нужно выбраться из этой ловушки и ликвидировать этих сумасшедших как можно скорее, прекратив вовлекаться в конфликт на Украине», — написал Филиппо в соцсети X.
Политик подчеркнул, что создание иллюзии неизбежности столкновения ведёт к ненужной конфронтации и препятствует конструктивным переговорам. Вместо агрессивной риторики он рекомендует сосредоточиться на дипломатическом урегулировании конфликтов и восстановлении доверия между странами.
Ранее Life.ru сообщал, что французский президент Эмманюэль Макрон во время встречи «коалиции желающих» в Великобритании заявил, что Франция намерена ближайшие дни отправить Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage. Из-за этого решения во Франции пришли в ярость.
