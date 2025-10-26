Стало известно, каким приказом мужа обеспокоена Мелания Трамп

По поводу сноса Восточного крыла Белого дома для строительства бального зала выразила обеспокоенность первая леди США Мелания Трамп. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента.

«У всех есть своё мнение об этом проекте, даже у первой леди Мелании Трамп, которая в частном порядке выразила обеспокоенность по поводу сноса Восточного крыла и заявила своим партнёрам, что это не её проект», — говорится в материале.

По требованию президента США Дональда Трампа в самом Белом доме ведутся работы по обновлению отделки и добавлению новых элементов.