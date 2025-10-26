Стало известно, каким приказом мужа обеспокоена Мелания Трамп
WSJ: Жена Трамп не поддерживает снос Восточного крыла Белого дома
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
По поводу сноса Восточного крыла Белого дома для строительства бального зала выразила обеспокоенность первая леди США Мелания Трамп. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента.
«У всех есть своё мнение об этом проекте, даже у первой леди Мелании Трамп, которая в частном порядке выразила обеспокоенность по поводу сноса Восточного крыла и заявила своим партнёрам, что это не её проект», — говорится в материале.
По требованию президента США Дональда Трампа в самом Белом доме ведутся работы по обновлению отделки и добавлению новых элементов.
А на этой неделе начались работы по сносу части Белого дома для строительства нового бального зала, что противоречит прежним обещаниям Трампа не трогать историческую структуру здания. Он опроверг слухи о том, что зал стоимостью 300 миллионов долларов будет назван в его честь, заявив журналистам, что таких планов у него нет.
