26 октября, 14:47

Отражена воздушная атака ВСУ на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Российская противовоздушная оборона сбила беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате отражения воздушной атаки на столицу нет. Экстренные службы продолжают осмотр территории, где упали обломки.

Ранее сегодня Life.ru сообщал, что в результате атаки беспилотников на Брянскую область была ранена женщина. На месте работают оперативные и экстренные службы. А в течение пяти часов средства ПВО уничтожили в небе над территорией России 26 беспилотников. Больше всего дронов было сбито над Белгородской областью — 17.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

