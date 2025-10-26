Отражена воздушная атака ВСУ на Москву

Российская противовоздушная оборона сбила беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате отражения воздушной атаки на столицу нет. Экстренные службы продолжают осмотр территории, где упали обломки.