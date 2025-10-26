Отражена воздушная атака ВСУ на Москву
Российская противовоздушная оборона сбила беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате отражения воздушной атаки на столицу нет. Экстренные службы продолжают осмотр территории, где упали обломки.
Ранее сегодня Life.ru сообщал, что в результате атаки беспилотников на Брянскую область была ранена женщина. На месте работают оперативные и экстренные службы. А в течение пяти часов средства ПВО уничтожили в небе над территорией России 26 беспилотников. Больше всего дронов было сбито над Белгородской областью — 17.
