Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 18:14

В аэропорту Калуги второй раз за день ввели ограничения

Обложка © freepik/onlyyouqj

Аэропорт Калуги (Грабцево) второй раз за воскресенье ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в своём официальном Telegram-канале.

«Аэропорт Калуги («Грабцево»). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

Как уточняет ведомство, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. Ранее в этот же день ограничения уже вводились с 16:00 до примерно 18:00 по московскому времени. Причины повторного введения ограничений совпали по времени с уничтожением трёх беспилотников над территорией Калужской области. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Калужская область
