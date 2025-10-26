В аэропорту Калуги второй раз за день ввели ограничения
Аэропорт Калуги (Грабцево) второй раз за воскресенье ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в своём официальном Telegram-канале.
«Аэропорт Калуги («Грабцево»). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. Ранее в этот же день ограничения уже вводились с 16:00 до примерно 18:00 по московскому времени. Причины повторного введения ограничений совпали по времени с уничтожением трёх беспилотников над территорией Калужской области. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.
