Футболисты «Сочи» экстренно сели в Махачкале
Обложка © Life.ru
Футбольный клуб «Сочи» совершил вынужденную посадку в Махачкале после того, как не смог приземлиться в Грозном из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Самолёт с игроками и тренерским штабом был перенаправлен в дагестанскую столицу после неудачной попытки посадки в аэропорту Грозного. Команда направлялась на выездной матч 27-го числа с местным «Ахматом», начало которого запланировано на 19:30 по московскому времени. К этому моменту команда уже добралась до Грозного, следует из сообщения в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что рейс №341 авиакомпании NordWind по маршруту Санкт-Петербург — Магнитогорск совершил незапланированную посадку в оренбургском аэропорту из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения. На борту воздушного судна находился 181 пассажир. Согласно сообщению транспортной прокуратуры, пассажиры размещены в гостинице «Факел».
