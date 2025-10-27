Сектор Газа
26 октября, 23:02

Ландо Норрис выиграл Гран-при Мексики и возглавил общий зачёт Формулы-1

Обложка © ТАСС / AP / Moises Castillo

Британский гонщик Ландо Норрис, пилот команды «Макларен», одержал победу на двадцатом этапе чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при Мексики, прошедшем на автодроме имени братьев Родригес. Подиум дополнили монегаск Шарль Леклер на «Феррари», занявший второе место, и нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», финишировавший третьим.

Эта победа позволила Норрису с 357 очками возглавить общий зачёт чемпионата мира. Британец на одно очко опередил своего партнёра по команде австралийца Оскара Пиастри, который на мексиканском этапе смог финишировать лишь пятым.

«Формула-1» вживую: расписание гонок, как поехать из России и сэкономить в 2025 году
Ранее Life.ru сообщал, что легендарный немецкий гонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер, который много лет не может двигаться и говорить после тяжёлой травмы, подал позитивный знак. В этом году он подписал шлем для благотворительного мероприятия.

