Ландо Норрис выиграл Гран-при Мексики и возглавил общий зачёт Формулы-1

Британский гонщик Ландо Норрис, пилот команды «Макларен», одержал победу на двадцатом этапе чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при Мексики, прошедшем на автодроме имени братьев Родригес. Подиум дополнили монегаск Шарль Леклер на «Феррари», занявший второе место, и нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», финишировавший третьим.

Эта победа позволила Норрису с 357 очками возглавить общий зачёт чемпионата мира. Британец на одно очко опередил своего партнёра по команде австралийца Оскара Пиастри, который на мексиканском этапе смог финишировать лишь пятым.