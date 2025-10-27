Очевидец рассказал об ударе ВСУ по многоэтажке в Донецке: Стёкла летят, вспышка

Житель многоэтажного дома в Донецке, по которому ВСУ нанесли удар с помощью дрона, рассказал, что взрыв застал его врасплох. Он признался, что в тот момент не сразу понял, что случилось.

«Услышал, как что-то взорвалось, вспышку видел. Смотрю в окно – мои окна выходят, а здесь горит дерево и не видно, что там было», – вспоминает он.

По словам мужчины, вместе с отцом они выбежали с вёдрами воды, надеясь хоть чем-то помочь.

«Мы выбежали с папой с водой, забежали в подъезд, а там прилёт был. Вроде бы никто не пострадал. Единственное, я услышал, как стёкла летят, и вспышку», – рассказал очевидец РИА «Новости».

Мужчина добавил, что спустя несколько минут подъезд уже был затянут дымом, соседи пытались выбежать на улицу.