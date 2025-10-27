Россия и США
27 октября, 08:06

ФАС предложила снизить соцнорму на электроэнергию для населения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Olena Tatarintseva

На этой неделе правительственная комиссия по электроэнергетике рассмотрит инициативу ФАС о снижении социальной нормы потребления электроэнергии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы к заседанию.

Предложение связано с ростом перекрёстного субсидирования — ситуации, когда промышленность и бизнес фактически оплачивают часть расходов населения. На начало 2025 года объём переплаты достиг 339 миллиардов рублей и продолжает увеличиваться.

По данным издания, одной из причин роста стала активность нелегальных майнинговых ферм, расход которых маскируется под бытовое потребление.

Сейчас 76 регионов уже ограничили действие льготного тарифа, что позволило сэкономить более 31 миллиарда рублей. При этом около 90% граждан укладываются в социальную норму, поэтому повышение тарифов затронуло лишь небольшую часть потребителей.

Система социальной нормы потребления электроэнергии введена в России в 2023 году как компромиссный вариант снижения перекрёстного субсидирования. Льготный тариф действует на определённый объём потребления, после чего стоимость киловатт-часа растёт.

Марина Фещенко
