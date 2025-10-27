Жительница атакованного ВСУ дома в Донецке потеряла маму и бабушку, отец ранен
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski
В результате попадания дрона ВСУ в жилой дом в Донецке погибли две женщины, ещё один мужчина получил ранения. Об этом сообщила местная жительница, ставшая свидетельницей трагедии.
Рассказ жительницы дома в Донецке, подвергшегося атаке украинского дрона. Видео © Telegram / RT на русском
Как рассказала RT жительница Донецка, дрон ВСУ попал в квартиру её родителей ночью. В результате обстрела погибли её мать и бабушка, а отец был ранен. Женщина рассказала, что выбежала на улицу в ночной рубашке, увидев, что горит квартира её родителей. Вместе с мужем она поднялась наверх и вытащила отца на лестничную площадку.
Напомним, минувшей ночью ВСУ атаковали многоэтажку в Донецке, применив дрон самолётного типа. В результате атаки загорелся восьмой этаж, люди оказались заблокированы в квартирах, двое погибли.
