Жительница атакованного ВСУ дома в Донецке потеряла маму и бабушку, отец ранен

В результате попадания дрона ВСУ в жилой дом в Донецке погибли две женщины, ещё один мужчина получил ранения. Об этом сообщила местная жительница, ставшая свидетельницей трагедии.

Как рассказала RT жительница Донецка, дрон ВСУ попал в квартиру её родителей ночью. В результате обстрела погибли её мать и бабушка, а отец был ранен. Женщина рассказала, что выбежала на улицу в ночной рубашке, увидев, что горит квартира её родителей. Вместе с мужем она поднялась наверх и вытащила отца на лестничную площадку.