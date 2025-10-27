Профессор Университета Манитобы Радика Десаи подверглась травле и допросам в Канаде после участия в заседании клуба «Валдай», где она задала вопрос президенту России Владимиру Путину. Политолог сообщила об этой ситуации «Ленте.ру».

«После того как в 2023 году на заседании клуба «Валдай» я задала вопрос Путину о ситуации вокруг [приглашения в канадский парламент ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава] Хунки, меня четыре часа допрашивали в аэропорту после возвращения домой», — рассказала профессор.

По словам специалиста, в её адрес началась травля со стороны украинцев правых взглядов и других радикалов. При этом она получила много писем поддержки, где утверждалось, что она поступила правильно. В некоторых письмах также отмечалось, что бойцы времён Второй мировой войны «перевернулись бы в гробу, узнав, что парламент настолько глуп, что аплодировал нацисту».

Напомним, в сентябре 2023 года канадский парламент оказался в центре невообразимого скандала из-за приглашения Ярослава Гунько, ветерана дивизии СС «Галичина», на встречу с Владимиром Зеленским. Первоначально представленный как борец за украинскую независимость против советской власти во время Второй мировой войны, Гунько вскоре был идентифицирован как пособник нацистов, что вызвало волну критики и возмущения. Этот инцидент бросил тень на канадский парламент и спровоцировал серьёзные вопросы о проверке приглашённых гостей.