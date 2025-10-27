Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 09:10

Канадского профессора затравили на родине после вопроса Путину на «Валдае»

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Профессор Университета Манитобы Радика Десаи подверглась травле и допросам в Канаде после участия в заседании клуба «Валдай», где она задала вопрос президенту России Владимиру Путину. Политолог сообщила об этой ситуации «Ленте.ру».

«После того как в 2023 году на заседании клуба «Валдай» я задала вопрос Путину о ситуации вокруг [приглашения в канадский парламент ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава] Хунки, меня четыре часа допрашивали в аэропорту после возвращения домой», — рассказала профессор.

По словам специалиста, в её адрес началась травля со стороны украинцев правых взглядов и других радикалов. При этом она получила много писем поддержки, где утверждалось, что она поступила правильно. В некоторых письмах также отмечалось, что бойцы времён Второй мировой войны «перевернулись бы в гробу, узнав, что парламент настолько глуп, что аплодировал нацисту».

Ответственной за приглашение пособника нацистов в парламент Канады может быть Фриланд
Ответственной за приглашение пособника нацистов в парламент Канады может быть Фриланд
Напомним, в сентябре 2023 года канадский парламент оказался в центре невообразимого скандала из-за приглашения Ярослава Гунько, ветерана дивизии СС «Галичина», на встречу с Владимиром Зеленским. Первоначально представленный как борец за украинскую независимость против советской власти во время Второй мировой войны, Гунько вскоре был идентифицирован как пособник нацистов, что вызвало волну критики и возмущения. Этот инцидент бросил тень на канадский парламент и спровоцировал серьёзные вопросы о проверке приглашённых гостей.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Канада
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar