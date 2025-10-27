Россия и США
27 октября, 09:52

Путин примет в Кремле главу МИД Северной Кореи

Владимир Путин и глава МИД КНДР Цой Сон Хи. Обложка © ТАСС/ Михаил Терещенко

Президент России Владимир Путин в понедельник, 27 октября, проведёт в Кремле встречу с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. О предстоящих переговорах сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что приём запланирован на середину дня в рамках визита северокорейского министра в Москву. Он добавил, что в настоящее время Цой Сон Хи уже проводит переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

«В середине дня Путин имеет в виду принять в Кремле министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи, которая находится в Москве с визитом», — отметил Песков.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном отметил, что Владимир Путин считает важным развитие двусторонних отношений между государствами. Он подчеркнул важность укрепления сотрудничества, а также передал главе республики привет от президента РФ.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

