В Кремле ответили на заявление Трампа о «величайшей» подлодке США у берегов РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявление президента США Дональда Трампа о ядерной подлодке у берегов РФ в ответ на испытания ракеты «Буревестник» .

Напомним, после испытаний в России крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем президент США Дональд Трамп заявил, что у берегов России находится «величайшая в мире» американская атомная подлодка. Похожее заявление Трамп делал в августе. Глава Белого дома разозлился на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и заявил об отправке подлодок США «куда-то поближе к России».