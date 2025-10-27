В Кремле ответили на заявление Трампа о «величайшей» подлодке США у берегов РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявление президента США Дональда Трампа о ядерной подлодке у берегов РФ в ответ на испытания ракеты «Буревестник».
«Эта точка зрения главы американского государства, она важна», — сказал представитель Кремля.
Напомним, после испытаний в России крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем президент США Дональд Трамп заявил, что у берегов России находится «величайшая в мире» американская атомная подлодка. Похожее заявление Трамп делал в августе. Глава Белого дома разозлился на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и заявил об отправке подлодок США «куда-то поближе к России».
