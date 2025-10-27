Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

27 октября, 10:15

В Кремле назвали приоритетную цель, стоящую за разработкой «Буревестника»

Разработка новых вооружений, включая ракету «Буревестник», является частью последовательных усилий России по обеспечению своей безопасности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это обусловлено необходимостью защиты страны.

«Европейцы действительно находятся в состоянии внутренней истерики – русофобской, агрессивной и воинственной. И конечно, на фоне этого Россия должна делать всё, чтобы быть в состоянии гарантированно обеспечить свою безопасность», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Напомним, что после того, как Россия провела испытания ракеты «Буревестник», президент США Дональд Трамп сообщил о присутствии у российских берегов американской атомной подводной лодки, которую он назвал «величайшей в мире». Президент России Владимир Путин, в свою очередь, объявил об успешном завершении испытаний «Буревестника» в минувшие выходные. СМИ сообщают, что эти события вызвали значительное беспокойство в западных странах.

