Разработка новых вооружений, включая ракету «Буревестник», является частью последовательных усилий России по обеспечению своей безопасности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это обусловлено необходимостью защиты страны.

«Европейцы действительно находятся в состоянии внутренней истерики – русофобской, агрессивной и воинственной. И конечно, на фоне этого Россия должна делать всё, чтобы быть в состоянии гарантированно обеспечить свою безопасность», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.