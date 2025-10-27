Силовики выяснили, кому принадлежало обезглавленное тело, найденное в лесу на Урале

Сотрудники правоохранительных органов идентифицировали личность человека, чьё обезглавленное тело было найдено в районе Ивделя. Труп, одетый по-зимнему, обнаружили железнодорожники. Первоначально предполагалось, что погибшая – женщина, но проверка списков пропавших без вести в Ивделе за последний год не подтвердила эту версию.

«В лесу под Ивделем обнаружено тело без головы не женщины, а мужчины. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер», — рассказал РИА «Новости» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что 16 октября железнодорожники обнаружили в уральской тайге тело в зимней одежде без головы, которое, предположительно, находилось в лесу около года. Рядом с останками были найдены личные вещи погибшего: сумки, очки, зажигалка, складной стул, продукты питания, зарядное устройство, а также кошелёк с рейхсмаркой 1939 года. Первоначальные предположения местных жителей, что тело могло принадлежать женщине, не подтвердились.

