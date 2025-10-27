Амазонки снова в тренде: 6 эталонов красоты Древней Греции, за которыми гоняются девушки в 2025 году

Кстати, спартанские мужчины были настроены к своим женщинам куда более уважительно. Спартанкам можно было получать образование и заниматься спортом — всё же речь идёт о будущих матерях воинов. А ещё у дорийцев и в Спарте знаменитая Елена Прекрасная, погубившая Трою, была богиней плодородия, а не просто красивейшей из женщин. До современности верования греков дошли в классической редакции, и богиня красоты там — это Афродита, а не Елена. Но нам подходят обе, по их портретам и статуям можно понять, какие женщины в Древней Греции считались самыми красивыми. Рассказываем в материале, какие характерные черты греки любили в женщинах и как такой тип красоты не устаревает даже в 2025 году.

Стоячая форма груди

Грудь — не слишком большая, но и не слишком плоская. Стандарты красоты в Древней Греции. Фото © «Шедеврум»

Если мы внимательно посмотрим на статую Афродиты Книдской работы греческого скульптора Праксителя, то заметим: у неё не очень большая грудь. Видно, что она есть, но ни о каких чашечках пятого размера речи не идёт. Грудь Афродиты была настолько манящей, скорее, благодаря своему состоянию. Она в стоячем положении, то есть, не «обвисла». И то не всегда, ведь на некоторых статуях Афродита придерживает грудь рукой. Большая грудь встречается только у Афродиты из Сиракуз и у римской богини Венеры. Но Древний Рим — это уже совсем другая история. А маленькая, но стоячая грудь всё ещё актуальна.

Рельефный пресс

Древние греки ценили в женщинах рельефный пресс. Их боги вообще все достаточно спортивные. Таковы эталоны красоты. Фото © «Шедеврум»

Взгляните на статую Зевса. У него на прессе буквально «кубики». Аполлон более сухопарый, но тоже достаточно рельефный. Такой культуризм был обязателен и для женских божеств Древней Греции. Обнажёнными мы видим обычно только Аполлона и Афродиту. И вот, у той же самой скульптуры Праксителя достаточно явно выражена мускулатура живота. Не факт, что Афродита целыми днями качала пресс, но ясно видно, что тогда всем нравились сильные женщины. Тут даже стандарт девяносто – шестьдесят – девяносто не очень подходит. Да и от фигуры типа «песочные часы» греки бы наверняка сбежали, завидев за километр. Такой естественной красотой вдохновлялись Микеланджело и Боттичелли.

Пухлые губы

Стандарты красоты в Древней Греции — какими должны были быть губы? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Трудно добраться до истины, ведь у многих древнегреческих статуй отбиты головы. Но в случае, если вместилище разума на месте, можно заметить, что ценились «губки бантиком», разной степени припухлости. Например, Афродита Браски, тут губы довольно большие, а время создания считается примерно сто лет до нашей эры. У той же Афродиты Книдской губы раза в полтора поменьше, а время её создания — около 350-х годов до нашей эры. У Афродиты Браски, кстати, вандалами отбит нос, прямо как у Сфинкса. А ещё она более «плечистая». Как менялись эталоны красоты — наглядно и сквозь века. В современном мире от губ тоже зависит многое.

Выдающийся подбородок

Когда мы думаем о древних греках, то представляем себе выдающийся нос. Но мало кто знает, что греки любили ещё и подбородки. Фото © Freepik

Прямой и длинный нос без горбинок — это идеал эллинского человеческого носа, на его основе строится знаменитый «греческий профиль». При этом нос и лоб составляли практически прямую линию, впадины в области переносицы нет, либо та специально не выточена из мрамора. Об этом знают все. Но мало кто после такого носа сможет обратить внимание на подбородок. Мы смогли. Оказывается, древние греки ценили в женщине выдающийся подбородок. Так, богиня мудрости Афина обладает достаточно пухлой областью под подбородком, у Афродиты же он порой на одном уровне с носом. Но это ничто по сравнению с изображением Елены Прекрасной на одной из древнегреческих амфор. Вот это действительно подбородок с большой буквы!

Округлые, но подтянутые бёдра

У статуй Афродиты встречаются разные бёдра. То полные, то чуть менее полные. Но эти статуи — сами по себе эталоны красоты. Фото © «Шедеврум»

Бёдра были важны для красоты древнегреческой женщины. Как и в случае с рельефным животом, ценилось наличие естественного для человеческих особей подкожного жира. Он функционировал в качестве «брони» для мышц. Но тут тоже встречаются разные редакции — Афродита Сиракузская обладает пышными бёдрами, у Афродиты Книдской от Праксителя они уже немного поменьше. А бёдра Афродиты Сиракузской мы не видим, потому что их закрывает полотно. Это мифический волшебный пояс, который придаёт богине привлекательность. Но с такими формами даже сегодня никакой волшебный пояс не нужен.

Волнистые волосы

Во времена древних греков варварами считались блондины с прямыми волосами. Эталоны красоты с тех пор поменялись. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Блондинам с прямыми волосами в Древней Греции были бы не рады. Эта цивилизация обладала типично средиземноморскими чертами внешности. Смуглая кожа, тёмные волосы, карие глаза... И, конечно же, знаменитые греческие кудри. С прямыми волосами там действительно делать было бы нечего — вас бы приняли за варвара и забрали в рабство. В лучшем случае. А местные гордились своими кудряшками как могли: заплетали в причудливые причёски, отращивали до земли и многое другое. Да и сейчас кудрявые волосы — это привлекательно.