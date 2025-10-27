Банк России представил стратегию денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы

ЦБ опубликовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026–2028 годы. Документ определяет цели, принципы и прогнозы развития экономики страны на ближайшие три года, сообщается на сайте регулятора.

В стратегии учтены решение по ключевой ставке, принятое 24 октября, обновлённые параметры прогнозов и статистические данные по состоянию на 18 октября 2025 года.

Как отмечает Банк России, экономика страны продолжает расти, хотя темпы роста стали более умеренными по сравнению с предыдущими годами. При этом сохраняется высокая инвестиционная активность, особенно в приоритетных отраслях, поддерживаемых государством.

Рост внутреннего спроса, по данным регулятора, постепенно выравнивается с возможностями отечественного производства, а инфляция замедляется благодаря жёсткой политике ЦБ.

«В дальнейшем экономика будет расти сбалансированными и устойчивыми темпами, а инфляция закрепится на целевом уровне», — говорится в документе.

Банк России ежегодно публикует Основные направления денежно-кредитной политики, определяя стратегию на среднесрочную перспективу. В документе отражаются ключевые приоритеты монетарной политики, включая цели по инфляции, параметры процентных ставок и оценку рисков для финансовой стабильности.