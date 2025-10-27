IV конгресс «Национальное здравоохранение» объединил 4 тысячи врачей из 32 стран

В Москве завершился IV Национальный конгресс «Национальное здравоохранение» — одно из ключевых событий года для медицинского сообщества. Форум собрал более 4,2 тысячи участников из 32 стран мира, а к трансляции онлайн подключились около 12 тысяч зрителей.

Организаторами выступили Минздрав России и Фонд «Росконгресс», а партнёром — Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ).

Два дня, 22 и 23 октября, площадка в центре «Россия» стала точкой притяжения экспертов, управленцев и врачей. Более 30 деловых мероприятий и 112 спикеров — от представителей правительства до международных специалистов — обсудили, как меняется подход к медицине и здоровью нации.

Советник Президента РФ Антон Кобяков отметил, что конгресс стал «площадкой, формирующей повестку развития здравоохранения и задающей вектор движения всей отрасли». А зампред правительства Татьяна Голикова, в свою очередь, зачитала приветствие от президента России Владимира Путина и подчеркнула, что «сохранение здоровья нации — абсолютный приоритет государства».

«Сегодня приоритет — продолжительность здоровой жизни. Болезни развиваются десятилетиями, поэтому важно вовремя диагностировать и предотвращать их развитие», — заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на пленарной сессии.

Второй день Конгресса посвятили питанию и его влиянию на здоровье. Глава Минсельхоза Оксана Лут подчеркнула, что российские продукты соответствуют самым строгим требованиям и поставляются в 160 стран мира, что «подтверждает их качество и безопасность».

На полях форума наградили победителей фотоконкурса «Медики на работе» и лучших врачей страны. Государственные награды — ордена и медали — получили выдающиеся специалисты за вклад в развитие здравоохранения, науку и обучение будущих кадров.

