МИД РФ предупредил россиян о рисках задержания при поездках в США
Российским гражданам настоятельно рекомендуется тщательно взвешивать все риски при поездках в США из-за случаев задержания американскими правоохранительными органами. Об этом заявили в МИД РФ.
Дипведомство отмечает, что особенно под угрозой находятся россиянки, которых обвиняют в «похищении» собственных детей, рождённых в браках с американцами.
«Российским гражданам и, прежде всего, соотечественницам, оказавшимся в схожих жизненных ситуациях, настоятельно рекомендуется тщательно взвешивать все риски при совершении поездок в США. А лучше — воздерживаться от них», — подчеркнули в министерстве.
В ведомстве привели конкретный пример, когда весной этого года в аэропорту Нью-Йорка была задержана россиянка, которую бывший муж обвинил в незаконном вывозе дочери. Несмотря на отсутствие отца в свидетельстве о рождении и наличие ДНК-результатов, американские правоохранители задержали женщину. Второй ребёнок находился с отцом в США. Российское посольство оказывает матери консульскую и правовую поддержку и добивается её освобождения.
Ранее сообщалось, что Италия вводит ограничения для россиян, получивших итальянские шенгенские визы. Им запретили въезд в семь стран: Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву. Сообщалось, что попасть в эти страны невозможно даже транзитом. Но в АТОР уверяют, что информация об ограничениях для владельцев виз в Италию беспочвенна.
