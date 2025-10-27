МИД РФ предупредил россиян о рисках задержания при поездках в США

Российским гражданам настоятельно рекомендуется тщательно взвешивать все риски при поездках в США из-за случаев задержания американскими правоохранительными органами. Об этом заявили в МИД РФ.

Дипведомство отмечает, что особенно под угрозой находятся россиянки, которых обвиняют в «похищении» собственных детей, рождённых в браках с американцами.

«Российским гражданам и, прежде всего, соотечественницам, оказавшимся в схожих жизненных ситуациях, настоятельно рекомендуется тщательно взвешивать все риски при совершении поездок в США. А лучше — воздерживаться от них», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве привели конкретный пример, когда весной этого года в аэропорту Нью-Йорка была задержана россиянка, которую бывший муж обвинил в незаконном вывозе дочери. Несмотря на отсутствие отца в свидетельстве о рождении и наличие ДНК-результатов, американские правоохранители задержали женщину. Второй ребёнок находился с отцом в США. Российское посольство оказывает матери консульскую и правовую поддержку и добивается её освобождения.