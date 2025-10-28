Россия и США
27 октября, 22:13

В Севастополе при опрокидывании крана погибли электромеханик и матрос

Обложка © Telegram / ForPost. Новости Севастополя

При опрокидывании плавучего крана в Севастополе погибли электромеханик и матрос. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

В Севастополе при опрокидывании крана погибли электромеханик и матрос. Видео © Telegram / Следком Крыма и Севастополя

«Следователи Крымского следственного отдела на транспорте продолжают работу на месте опрокидывания плавучего крана, где погибли два человека — электромеханик и матрос», — говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, 27 октября в акватории Южной бухты в Севастополе опрокинулся плавучий кран. По предварительным данным, в результате инцидента было спасено 15 человек. Позднее стало известно, что в результате происшествия погибли двое, ещё более 20 человек получили ранения. Следком возбудил уголовное дело.

Тимур Хингеев
