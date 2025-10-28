При опрокидывании плавучего крана в Севастополе погибли электромеханик и матрос. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

В Севастополе при опрокидывании крана погибли электромеханик и матрос. Видео © Telegram / Следком Крыма и Севастополя

«Следователи Крымского следственного отдела на транспорте продолжают работу на месте опрокидывания плавучего крана, где погибли два человека — электромеханик и матрос», — говорится в заявлении пресс-службы.