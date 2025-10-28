Суд проведёт слушание по делу экс-замминистра обороны Павла Попова в октябре

Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд назначил предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова. Как сообщили в судебном органе, заседание запланировано на 28 октября 2025 года на 14 часов. Об этом передаёт РИА «Новости».

«Предварительное слушание назначено на 28 октября 2025 года в 14.00», — заявили источники агентства.

Экс-чиновнику предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая получение взяток, мошеннические действия, служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконное хранение оружия. По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год Попов совместно с другими должностными лицами участвовал во внесении заведомо ложных сведений в документацию о строительных работах в парке «Патриот», что позволило совершить хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

Как полагает следствие, на протяжении десяти лет, с 2014 по 2024 год, обвиняемый регулярно получал денежные средства от генерального директора акционерного общества «Бамстройпуть» за общее покровительство при проведении строительных работ. Общая сумма взяток, как утверждается, достигла 45 миллионов рублей. Дополнительно бывший замминистра незаконно трудоустроил и освободил от служебных обязанностей сотрудников парка «Патриот», причинив ущерб свыше 8 миллионов рублей.

В ходе обыска по месту жительства подсудимого были обнаружены и изъяты незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы. В рамках обеспечения возможного приговора суда на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму более 100 миллионов рублей. Ранее по этому же делу были осуждены другие участники преступной схемы, получившие значительные сроки лишения свободы.

Ранее бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов был приговорён к пяти годам колонии за мошенничество и служебный подлог. Одинцовский городской суд установил, что Ахмедов организовал незаконное строительство дома и других объектов на участке экс-заместителя министра обороны РФ Павла Попова.