Бывшему замглавы Минобороны Попову предъявили обвинения по пяти статьям

Следственный комитет завершил расследование в отношении экс-заместителя министра обороны Павла Попова, находящегося на лечении. Ему предъявили окончательное обвинение по пяти статьям Уголовного кодекса. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Денис Сагач.

По информации адвоката, материалы уголовного дела насчитывают около 50 томов, с которыми обвиняемый и его защита начнут знакомиться в ближайшее время. В связи с состоянием здоровья Попов будет изучать документы, не покидая больничной палаты. Источники в правоохранительных органах сообщили, что генерал не признаёт свою вину ни по одному из пунктов обвинения, полностью отрицая какую-либо коррупционную составляющую в своих действиях.