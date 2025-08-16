Бывшему замглавы Минобороны Попову предъявили обвинения по пяти статьям
Павел Попов. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Следственный комитет завершил расследование в отношении экс-заместителя министра обороны Павла Попова, находящегося на лечении. Ему предъявили окончательное обвинение по пяти статьям Уголовного кодекса. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Денис Сагач.
«Нам объявлено об окончании следственных действий. В окончательной редакции Павлу Попову вменяется два эпизода получения взятки, мошенничество в особо крупном размере, три эпизода превышения должностных полномочий, незаконный оборот оружия и служебный подлог», — заявил юрист.
По информации адвоката, материалы уголовного дела насчитывают около 50 томов, с которыми обвиняемый и его защита начнут знакомиться в ближайшее время. В связи с состоянием здоровья Попов будет изучать документы, не покидая больничной палаты. Источники в правоохранительных органах сообщили, что генерал не признаёт свою вину ни по одному из пунктов обвинения, полностью отрицая какую-либо коррупционную составляющую в своих действиях.
В настоящее время Попов продолжает находиться под медицинским наблюдением в НИИ им. Склифосовского.
Напомним, что Попов обвиняется в коррупционных преступлениях. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, связанное с хищением 30 миллионов рублей во время его работы в парке «Патриот». Если суд признает его виновным, Попову грозит наказание до десяти лет лишения свободы. В ходе расследования было установлено, что он владеет недвижимостью на сотни миллионов рублей.