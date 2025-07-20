Экс-заместителю министра обороны Попову хотят выдвинуть новые обвинения
СК завёл новое дело против экс-замминистра обороны Попова
Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев
Экс-заместителю министра обороны Павлу Попову готовят новые обвинения. Следствие считает, что он получил взятки в виде бесплатного проживания в квартире в Москве и использования автомобиля Lexus. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По версии следствия, за десять лет Попов сэкономил 14 млн рублей на аренде жилья и 30 млн рублей на аренде автомобиля, предоставленных подрядчиком Минобороны. Сам Попов утверждает, что пользовался квартирой и машиной нерегулярно.
Напомним, бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны, экс-замминистра Павел Попов, обвиняется в коррупции. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, связанное с хищением 30 миллионов рублей во время его работы в парке «Патриот». В случае обвинительного приговора Попову может быть назначено наказание до десяти лет лишения свободы. Расследование выявило, что ему принадлежит недвижимость на сотни миллионов рублей.