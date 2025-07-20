Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 15:24

Экс-заместителю министра обороны Попову хотят выдвинуть новые обвинения

СК завёл новое дело против экс-замминистра обороны Попова

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Экс-заместителю министра обороны Павлу Попову готовят новые обвинения. Следствие считает, что он получил взятки в виде бесплатного проживания в квартире в Москве и использования автомобиля Lexus. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, за десять лет Попов сэкономил 14 млн рублей на аренде жилья и 30 млн рублей на аренде автомобиля, предоставленных подрядчиком Минобороны. Сам Попов утверждает, что пользовался квартирой и машиной нерегулярно.

Как живёт бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, арестованный за коррупцию
Как живёт бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, арестованный за коррупцию

Напомним, бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны, экс-замминистра Павел Попов, обвиняется в коррупции. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, связанное с хищением 30 миллионов рублей во время его работы в парке «Патриот». В случае обвинительного приговора Попову может быть назначено наказание до десяти лет лишения свободы. Расследование выявило, что ему принадлежит недвижимость на сотни миллионов рублей.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Коррупция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar