Экс-заместителю министра обороны Попову хотят выдвинуть новые обвинения

Экс-заместителю министра обороны Павлу Попову готовят новые обвинения. Следствие считает, что он получил взятки в виде бесплатного проживания в квартире в Москве и использования автомобиля Lexus. Об этом сообщает «Коммерсантъ» .

По версии следствия, за десять лет Попов сэкономил 14 млн рублей на аренде жилья и 30 млн рублей на аренде автомобиля, предоставленных подрядчиком Минобороны. Сам Попов утверждает, что пользовался квартирой и машиной нерегулярно.