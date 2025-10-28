Испытание ракеты «Буревестник» прошло в соответствии с обязательствами России

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константин Воронцов заявил, что испытание ракеты «Буревестник» полностью соответствовало международным обязательствам России. Это заявление прозвучало на заседании Первого комитета Генассамблеи.

«Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами», — уточнил Воронцов.

Россия готова обсудить с США предотвращение гонки вооружений в космосе, но в Вашингтоне не идут на контакт, сообщил дипломат. По его словам, космос рискует стать новой ареной агрессии и войны. Он отметил, что некоторые западные страны открыто стремятся к размещению там оружия и использованию космического пространства для ведения боевых действий.

В качестве примера Воронцов привёл американскую программу «Золотой купол для Америки», направленную на создание глобальной системы противоракетной обороны, включающей средства перехвата орбитального базирования. По его словам, такие шаги угрожают стабильности космической деятельности, дестабилизируют обстановку и провоцируют гонку вооружений в космосе.

Ранее разведка Норвегии назвала место испытания Россией «Буревестника». РФ провела новые испытательные пуски межконтинентальной крылатой ракеты на архипелаге Новая Земля. Это архипелаг, являющийся административным районом Архангельской области. Испытательный комплекс имеет богатую историю, поскольку с 1954 по 1990 год там было проведено более сотни ядерных испытаний. Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» и поручил определить её классификацию.