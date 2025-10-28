Силы ПВО сбили украинский беспилотник, летевший к Москве

Рано утром во вторник, 28 октября, расчёты ПВО отразили очередную попытку удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Москве. Как сообщил московский мэр Сергей Собянин, силы противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник, летевший в сторону российской столицы. В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Напомним, накануне вечером в Московской области силы ПВО перехватили ещё три украинских беспилотных летательных аппарата, два из которых двигались в сторону Москвы. В общей сложности в период с 20:00 до 23:00 27 октября были уничтожены 23 дрона ВСУ в воздушном пространстве четырёх регионов России. Сутками ранее, в ночь на 27 октября в небе над российскими регионами силы ПВО уничтожили 193 украинских беспилотника. В частности, 40 БПЛА было сбито над Московским регионом. Больше всего дронов — 47 — уничтожили над Брянской областью.