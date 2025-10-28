Отступление бойцов ВСУ из укрепрайона «Цитадель» в Красноармейске (Покровске) может привести к катастрофе для группировки ВСУ в городе, заявил украинский боец с позывным Мучной в соцсетях. Он подчеркнул, что ситуация в районе остаётся крайне напряжённой.

Обстановка в Красноармейске. Фото © Telegram / Muchnoy ✙ Jugend

«Обстановка на этом участке остаётся максимально напряжённой. «Цитадель» — это, по сути, сердце обороны города, и любое проседание там может обернуться катастрофой», — написал он.

Количество контролируемых ВСУ участков в районе «Цитадели» сокращается, а территория простреливается, что делает любое движение крайне опасным. Он также назвал «бредом для успокоения» заявления украинского командования о стабилизации ситуации на Красноармейском направлении, отметив, что продолжают расшатывать позиции украинских сил.