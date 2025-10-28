Зателепин избран новым секретарём Пленума Верховного суда РФ после отставки Момотова

Олег Зателепин избран новым секретарём Пленума Верховного суда Российской Федерации на проходящем заседании под председательством главы ВС Игоря Краснова. Решение о назначении было принято в связи с уходом в отставку прежнего руководителя Виктора Момотова, занимавшего эту должность с 2013 года.

Судья Зателепин обладает высшим квалификационным классом, является доктором юридических наук и профессором, работая в Верховном суде с июня 2014 года в составе Судебной коллегии по уголовным делам.Он активно участвовал в разработке ключевых постановлений пленума, в том числе документа о разграничении экстремистских преступлений и общественно неопасных деяний в Интернете. Новый секретарь пленума также занимает должность заместителя председателя Высшей экзаменационной комиссии по приёму экзаменов у кандидатов на судейские должности, куда был избран в декабре 2022 года.

Отставка предыдущего секретаря Виктора Момотова последовала после подачи Генпрокуратурой иска об изъятии активов на сумму 9 млрд рублей у аффилированных с ним лиц, включая сеть отелей Marton в семи регионах страны.

Напомним, что бывшего судью Виктора Момотова обвиняют в участии в организованной преступности, незаконном обогащении и создании коррупционных схем, в которые, по версии обвинения, была вовлечена даже его мать. Момотов отрицает все обвинения и заявляет, что судебный процесс разрушил его жизнь. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у Момотова и его партнёров Андрея и Ивана Марченко активов на сумму не менее 9 миллиардов рублей, включая значительное количество недвижимости.