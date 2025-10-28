Россия и США
28 октября, 08:13

Зателепин избран новым секретарём Пленума Верховного суда РФ после отставки Момотова

Олег Зателепин. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Олег Зателепин избран новым секретарём Пленума Верховного суда Российской Федерации на проходящем заседании под председательством главы ВС Игоря Краснова. Решение о назначении было принято в связи с уходом в отставку прежнего руководителя Виктора Момотова, занимавшего эту должность с 2013 года.

Судья Зателепин обладает высшим квалификационным классом, является доктором юридических наук и профессором, работая в Верховном суде с июня 2014 года в составе Судебной коллегии по уголовным делам.Он активно участвовал в разработке ключевых постановлений пленума, в том числе документа о разграничении экстремистских преступлений и общественно неопасных деяний в Интернете. Новый секретарь пленума также занимает должность заместителя председателя Высшей экзаменационной комиссии по приёму экзаменов у кандидатов на судейские должности, куда был избран в декабре 2022 года.

Отставка предыдущего секретаря Виктора Момотова последовала после подачи Генпрокуратурой иска об изъятии активов на сумму 9 млрд рублей у аффилированных с ним лиц, включая сеть отелей Marton в семи регионах страны.

Напомним, что бывшего судью Виктора Момотова обвиняют в участии в организованной преступности, незаконном обогащении и создании коррупционных схем, в которые, по версии обвинения, была вовлечена даже его мать. Момотов отрицает все обвинения и заявляет, что судебный процесс разрушил его жизнь. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у Момотова и его партнёров Андрея и Ивана Марченко активов на сумму не менее 9 миллиардов рублей, включая значительное количество недвижимости.

