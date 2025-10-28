«Оправдывает терроризм»: В Кремле отреагировали на слова Туска о праве Киева на удары по России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления польского премьера Дональда Туска о праве Киева наносить удары по российской территории оправданием террористических действий и призвал Европу задуматься о союзе с Польшей. Об этом представитель Кремля заявил на брифинге.

«Честно говоря, любой здравомыслящий человек в Европе испытывал бы опасения, стоит ли быть в таком тесном союзе с государством, оправдывающим терроризм и отстаивающим право других государств на террористические действия», — сказал он.

По словам Пескова, руководству стран Европы следует обратить внимание на такие заявления и задуматься о целесообразности тесного союза с Польшей. В Брюсселе почему-то предпочитают игнорировать подобные высказывания, хотя, как считает представитель Кремля, здравомыслящий европейский человек должен настороженно оценивать союз с государством, оправдывающим террористические акты.

Ранее Туск заявил, что Украина якобы может наносить удары по российским объектам в Европе.Такое заявление прозвучало на фоне решения польского суда, который отклонил запрос Германии о выдаче подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток». Туск связал это судебное решение с возможностью Украины атаковать объекты, имеющие отношение к России, на территории всего европейского континента.