Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 09:44

«Оправдывает терроризм»: В Кремле отреагировали на слова Туска о праве Киева на удары по России

В Кремле отреагировали на слова Туска о праве Киева на удары по России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления польского премьера Дональда Туска о праве Киева наносить удары по российской территории оправданием террористических действий и призвал Европу задуматься о союзе с Польшей. Об этом представитель Кремля заявил на брифинге.

«Честно говоря, любой здравомыслящий человек в Европе испытывал бы опасения, стоит ли быть в таком тесном союзе с государством, оправдывающим терроризм и отстаивающим право других государств на террористические действия», — сказал он.

По словам Пескова, руководству стран Европы следует обратить внимание на такие заявления и задуматься о целесообразности тесного союза с Польшей. В Брюсселе почему-то предпочитают игнорировать подобные высказывания, хотя, как считает представитель Кремля, здравомыслящий европейский человек должен настороженно оценивать союз с государством, оправдывающим террористические акты.

«Безумство тотальной русофобии»: В Польше запаниковали из-за плана ЕС против России
«Безумство тотальной русофобии»: В Польше запаниковали из-за плана ЕС против России

Ранее Туск заявил, что Украина якобы может наносить удары по российским объектам в Европе.Такое заявление прозвучало на фоне решения польского суда, который отклонил запрос Германии о выдаче подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток». Туск связал это судебное решение с возможностью Украины атаковать объекты, имеющие отношение к России, на территории всего европейского континента.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Дональд Туск
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar