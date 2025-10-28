Россия и США
28 октября, 13:47

Опубликовано архивное видео первой кинопробы Романа Попова на роль Мухича

Обложка © Кадр из фильма «Полицейский с Рублёвки. Снова дома», режиссёр Илья Куликов/ Kinopoisk

В Сети опубликовано архивное видео первой кинопробы Романа Попова на роль Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки». Уникальные кадры, где начинающему актёру было всего 30 лет, появились в Telegram-канале Mash.

Архивное видео проб Попова в сериал «Полицейский с Рублёвки». Видео © Telegram / Mash

На записи видно, как непрофессиональный актёр без специального образования не просто читает сценарий, но и творчески переосмысливает текст, добавляя собственные находки. Его искренняя и органичная игра произвела настолько сильное впечатление на режиссёра, что сложно было поверить в отсутствие у него актёрского опыта. Образ доброго и немного наивного полицейского принёс Попову всенародную известность, а фильмография артиста впоследствии пополнилась более чем сорока работами.

Помимо успешной телевизионной франшизы, Попов снялся в полнометражных фильмах «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» и его сиквеле, а также участвовал в проектах «Каникулы президента», «Девушки бывают разные» и «Убить босса».

Интересно, что изначально артист планировал поступать в ГИТИС, но из-за дефекта речи выбрал Марийский педагогический институт, где увлёкся КВН. Его творческий путь начался с юмористического дуэта «20:14. Город Сочи» вместе с Оганесом Григоряном, который впоследствии привёл обоих в резидентуру «Камеди Клаб».

Актёр Роман Попов умер на своей родине в Йошкар-Оле

Напомним, сегодня стало известно о смерти Романа Попова. Актёр последние годы боролся с рецидивирующим раком мозга. Его семья – жена и трое детей (14, 12 и 6 лет) – понесла тяжёлую утрату. Незадолго до смерти Роман Попов приобрёл трёхэтажный таунхаус в Подмосковье стоимостью 14 миллионов рублей. Он внёс половину суммы сразу, а оставшуюся часть оформил в рассрочку от застройщика.

