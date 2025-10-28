Директор Калюжного опроверг сообщения о проблемах актёра в армии
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kalyzhnyy
Григорий Сухов, представляющий интересы актёра Глеба Калюжного опроверг информацию о каких-либо притеснениях в отношении артиста, проходящего военную службу по призыву. Менеджер подчеркнул, что у Калюжного не возникает сложностей, и выразил недоумение по поводу распространившихся сообщений о неуставных отношениях, связывая их с известностью военнослужащего.
«Это не соответствует действительности. Глеб достойно служит в рядах вооружённых сил, у него всё хорошо, он ладит с сослуживцами, выполняет поставленные ему задачи. Я нахожусь постоянно на связи с руководством воинской части, там без происшествий», — подчеркнул Сухов в беседе с NEWS.ru.
Как отметил директор артиста, Глеб отличается отзывчивостью и умением находить общий язык с людьми. Сухов уверен, что именно эти черты характера исключают возможность возникновения проблем в его взаимодействии с сослуживцами.
А ранее Глеб Калюжный, проходящий срочную службу в Семёновском полку, заявил, что считает службу в армии долгом каждого гражданина России. После премьеры фильма «Первый на Олимпе», где он исполнил главную роль, он отметил, что любой актёр обязан пройти военную службу, поскольку это является гражданским долгом. Позднее появилась информация, что Калюжный путает строгую армейскую дисциплину с дедовщиной.
