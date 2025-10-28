Директор Калюжного опроверг сообщения о проблемах актёра в армии

Григорий Сухов, представляющий интересы актёра Глеба Калюжного опроверг информацию о каких-либо притеснениях в отношении артиста, проходящего военную службу по призыву. Менеджер подчеркнул, что у Калюжного не возникает сложностей, и выразил недоумение по поводу распространившихся сообщений о неуставных отношениях, связывая их с известностью военнослужащего.

«Это не соответствует действительности. Глеб достойно служит в рядах вооружённых сил, у него всё хорошо, он ладит с сослуживцами, выполняет поставленные ему задачи. Я нахожусь постоянно на связи с руководством воинской части, там без происшествий», — подчеркнул Сухов в беседе с NEWS.ru.

Как отметил директор артиста, Глеб отличается отзывчивостью и умением находить общий язык с людьми. Сухов уверен, что именно эти черты характера исключают возможность возникновения проблем в его взаимодействии с сослуживцами.