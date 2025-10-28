Если в Одессе или других украинских городах будут вспыхивать бунты и народные волнения, то усмирять граждан там будут французские военные. Об этом «Ридусу» заявил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

Комментируя сообщения о возможной отправке французских солдат на Украину, Рогов отметил, что речь не идёт об их отправке на передовую. Вместо этого французы рассредоточатся на стратегически важных предприятиях, которые потом можно будет прибрать к рукам, придумав рабочий предлог.

«Тот же Одесский морской порт. Они примут участие в подавлении народных волнений, поскольку рано или поздно в Одессе и других городах Украины произойдёт социальный взрыв», — утверждает собеседник издания.

Дело в том, что французский солдат может и не дрогнуть, застрелив на улице случайного одессита, а вот бойцам украинской Нацгвардии соотечественников убивать будет тяжелее, отметил он. При этом Рогов уверен, что такая интервенция не обойдётся для Франции без потерь, поэтому в стране уже готовят дополнительные места в госпиталях.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что французский президент Эмманюэль Макрон всерьёз задумался над отправкой военного контингента на Украину. При этом для солдат заранее подготовят места в больницах. В Кремле назвали такие новости тревожными.