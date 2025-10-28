Россия и США
28 октября, 14:50

В Москве суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве оператора Политика

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dop.s.politik

Московский суд принял решение о заочном аресте 33-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве кинооператора и режиссёра Сергея Политика. Обвиняемый скрывается от правосудия и находится в розыске по статье об убийстве.

«Постановлением Перовского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Саргсяна Армена Сейрановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 105 УК РФ , сроком на два месяца», — сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Начало исчисления срока зависит от обстоятельств: он стартует с момента фактического задержания Саргсяна А.С. В случае его экстрадиции или депортации в Россию, срок будет отсчитываться с даты его передачи российским правоохранительным органам.
Напомним, 18 октября сообщалось о гибели режиссёра и кинооператора Сергея Политика. Известно, что его зарезал закладчик. После нападения Политик был экстренно госпитализирован, но врачи не смогли спасти кинематографиста.

