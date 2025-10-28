Россия и США
28 октября, 18:41

Сийярто заявил о незаинтересованности ЕС в саммите Путина и Трампа в Будапеште

Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LCV

Европейские лидеры не проявляют заинтересованности в организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в беседе с белорусским телеканалом «Первый информационный».

Он подтвердил готовность Будапешта принять российско-американские переговоры, направленные на урегулирование украинского кризиса и укрепление глобальной безопасности. Однако, по словам дипломата, это предложение не нашло поддержки у других европейских лидеров.

«Европейские лидеры в этом не заинтересованы. Во-первых, потому что переговоры будут в Будапеште, с политической точки зрения для них это будет очень неприятно. Но ещё важнее то, что они выступают против, потому что мирный саммит вселяет надежду на мир. И европейские лидеры также разочарованы тем, что они не сидят за столом переговоров», — сказал глава венгерской дипломатии, участвовавший в Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев подтвердил, что саммит президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — состоится, хотя возможен перенос на более поздние сроки. В Кремле отметили, что обе стороны понимают важность проведения диалога и не планируют откладывать его надолго.

