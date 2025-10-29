Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 21:45

Экс-мэру Одессы Труханову предъявили обвинение

Обложка © Мэрия Одессы

Обложка © Мэрия Одессы

Украинские силовики предъявили обвинение бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову и двум его заместителям. Поводом для обвинения является служебная халатность, сообщает украинское издание «Украинская правда»

Как отмечает издание, в начале октября в городе произошло наводнение, в результате которого погибли десять человек. Семь сотрудников городской администрации, работающих под руководством Труханова, также получили обвинения, сообщает «РБК-Украина». Как заявил нардеп Артём Дмитрук, сбежавший из страны, в скором времени суд должен определить меру пресечения — домашний арест или СИЗО.

Ведущая газета Германии выступила с обвинением в адрес Зеленского
Ведущая газета Германии выступила с обвинением в адрес Зеленского

Напомним, что главарь киевского режима Владимир Зеленский издал указ о лишении Геннадия Труханова украинского гражданства. В связи с этим мэр лишился своей должности. Подпольщики информировали, что Труханов может быть депортирован и лишён бизнеса. А ранее экс-комик заявил, что не интересуется деталями относительно российских паспортов политика.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar